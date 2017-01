POL-LWL: Gestohlener PKW wieder aufgefunden

Grabow (ots) - Ein am Montagnachmittag in Grabow gestohlener PKW ist rund sechs Stunden später wieder aufgefunden worden. Die Fahrerin hatte ihren VW gegen 15:20 Uhr in der Willi- Fründt- Straße kurzzeitig geparkt und den Zündschlüssel nicht abgezogen. Als sie Minuten später zurückkehrte, war der Wagen verschwunden. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei, worauf die Polizisten eine Fahndung nach dem PKW einleiteten. Kurz nach 21 Uhr erhielt die bestohlene Frau einen Hinweis aus den sozialen Medien, wonach ihr PKW im Steindamm in Grabow stehen solle. Der Wagen wurde dort auch vorgefunden, jedoch hatte der Täter ein Handy aus dem Auto gestohlen. Zudem hatte der Dieb bereits die Kennzeichen vom Auto entfernt. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110), die wegen Diebstahls ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall. Zudem mahnt die Polizei, niemals einen parkenden PKW - auch nicht für kurze Zeit- unverschlossen zurückzulassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell