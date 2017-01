POL-LWL: Frau bei Zusammenstoß zweier Autos leicht verletzt

Ludwigslust (ots) - Bei einem Zusammenstoß zweier PKW ist am Montag in Ludwigslust eine 44-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 69-jähriger Autofahrer nahe der Auffahrt zur BAB 14 beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Verkehr missachtet und war in weiterer Folge mit dem Ford der 44-Jährigen zusammengestoßen. An beiden Autos entstand jeweils Sachschaden, der Gesamtschaden wurde bislang auf ca. 9.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell