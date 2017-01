POL-LWL: Verkehrsverstöße geahndet

Wittenburg (ots) - Beamte des Autobahnverkehrspolizeireviers Stolpe haben am Sonnabend in der Region Wittenburg mehrere Verkehrsverstöße ahnden müssen. So verstießen insgesamt vier Autofahrer gegen die Gurtpflicht. Ein weiterer PKW-Fahrer wurde festgestellt, der während der Fahrt das Handy benutzte. In drei Fällen überschritten Autofahrer die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit. So ein Mazda- Fahrer, der auf der Wittenburger Ortsumgehung bei zulässigen 70 km/h mit 118 km/h gemessen wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell