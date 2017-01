POL-LWL: Hund verschwunden- Eigentümerin vermutet Diebstahl

Parchim (ots) - Vor einem Parchimer Supermarkt ist am Samstagabend ein Hund verschwunden. Die Eigentümerin wandte sich kurze Zeit später an die Polizei, da sie einen Diebstahl des Tiers vermutet. Dabei handelt es sich um eine 10 Jahre alte französische Bulldogge mit schwarzem Fell und weißem Latz. Die Hundehalterin hatte das Tier am Sonnabend gegen 19:30 Uhr am Fahrradständer des Marktes in der Putlitzer Straße angeleint. Als sie etwa eine halbe Stunde später nach dem Einkaufen zurückkehrte, war der Hund samt Leine verschwunden. Hinweise zu diesem Vorfall oder zum Verbleib des Hundes nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell