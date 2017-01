POL-LWL: Gestohlenen PKW- Anhänger bei Verkehrskontrolle entdeckt

Wittenburg (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag in Wittenburg hat die Polizei einen vor Monaten gestohlenen PKW- Anhänger entdeckt. Gegen den 33-jährigen Fahrer des betreffenden PKW- Gespanns wurde Anzeige erstattet. Polizisten stoppten das Fahrzeuggespann zunächst, da sie Veränderungen am Kennzeichen des Anhängers feststellten. Wie sich herausstellte hatte das Kennzeichen kein amtliches Siegel und war nicht für den Anhänger ausgegeben worden. Bei der weiteren Überprüfung kam dann heraus, dass der PKW- Anhänger im Wert von rund 3.000 Euro Anfang Oktober auf einem Parkplatz am Rande Stadt gestohlen wurde. Die Polizisten stellten den Anhänger daraufhin sicher. Die Polizei ermittelt nun gegen den aus der Region stammenden 33-Jährigen wegen Diebstahls und Kennzeichenmissbrauchs.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell