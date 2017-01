POL-LWL: Blitzeinbruch in Discounter

Parchim (ots) - Bei einem Blitzeinbruch in einen Discountmarkt in Parchim haben unbekannte Täter am frühen Montagmorgen nach einer ersten Übersicht etliche Dosen mit Tabak gestohlen. Gegen 04 Uhr zerstörten die Einbrecher mit einer Gehwegplatte ein Schaufenster des Marktes und stahlen kurz darauf aus den Auslagen Tabakdosen im geschätzten Gesamtwert von ca. 200 Euro. Zusätzlich hinterließen sie einen Sachschaden von über 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte am Morgen Spuren am Tatort, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall, der sich in der Straße "Am Eichberg" ereignet hat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell