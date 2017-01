POL-LWL: Sechs Kleingärten aufgebrochen

Wittenburg (ots) - Unbekannte Täter haben in einer Kleingartenanlage in Wittenburg nach derzeitigen Erkenntnissen insgesamt sechs Gartenlauben aufgebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar, da die betroffenen Gartenlaubenbesitzer ihre Schäden zunächst begutachten müssen. Die Einbrüche wurden am Sonntag in der Gartenanlage "Sonnenschein" bemerkt, nachdem eine Kleingärtnerin den Einbruch in ihre Gartenlaube anzeigte. Möglicherweise liegen die Aufbrüche in der Kleingartenanlage in der Rosenstraße schon einige Tage zurück. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls und bittet um Hinweise zu diesen Taten.

