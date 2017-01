POL-LWL: Autofahrer muss mit dreimonatigem Fahrverbot rechen

Crivitz (ots) - Polizisten einer Videowagenbesatzung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe haben am Donnerstagmittag in Klinken einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der innerorts bei zulässigen 50 km/h mit 111 km/h gemessen wurde. Der 35-jährige Seat- Fahrer aus der Region muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkten und einem dreimonatigem Fahrverbot rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell