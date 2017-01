POL-LWL: Einbrecher stahlen Bargeld und Schmuck

Parchim (ots) - Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Parchim stahlen unbekannte Täter nach einer ersten Übersicht Bargeld und Schmuck. Der Schaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zwischen Mittwoch und dem frühen Freitagmorgen drangen die Einbrecher durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Haus in der Straße "Alter Südring" ein und durchwühlten dort mehrere Räume. Die Kriminalpolizei sicherte am Freitagmorgen Spuren am Tatort, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Ein Fährtenhund nahm die Spur der Täter auf, die wenig später jedoch in der Fichtestraße endete. Die Kriminalpolizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) ermittelt jetzt wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell