POL-LWL: 16 Glätteunfälle bis 07 Uhr

Ludwigslust- Parchim (ots) - Auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust- Parchim ereigneten sich am Freitagmorgen bis 07 Uhr bislang 16 Glätteunfälle. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Schwerpunkt war der westliche Teil des Landkreises. So wurden der Polizei Unfälle unter anderem auf der B 195 bei Greven, auf der B 321 bei Slate, auf der B 191 bei Spornitz gemeldet. Aber auch bei Lübtheen, Wittenburg und zwischen Crivitz und Brüel kamen Autos aus schneebedeckten bzw. rutschigen Straßen jeweils von der Fahrbahn ab. Derzeit behindert ein Laster an einer Steigung auf der B 104 in Brahlstorf den Verkehr. Auch auf den Autobahnen 24 und 14 geht des derzeit nur mühsam voran. Die Polizei appelliert zur vorausschauenden und vorsichtigen Fahrweise. Es muss zum Teil deutlich mehr Zeit für den Weg zur Arbeit eingeplant werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell