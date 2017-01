POL-LWL: Amtsgericht Ludwigslust- Keine gefährlichen Stoffe im Briefumschlag gefunden

Ludwigslust (ots) - Die Polizei wurde am frühen Donnerstagmorgen durch das Gesundheitsamt darüber informiert, dass die unbekannte Substanz, die am Mittwoch in der Poststelle des Amtsgerichtes Ludwigslust in einem Briefumschlag entdeckt wurde, keine gesundheitsgefährdenden Stoffe enthält. Die genaue Bestimmung des weißen Pulvers steht noch aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell