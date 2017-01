POL-LWL: 11 witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Landkreis Ludwigslust- Parchim- Schulbus geriet auf Seitenstreifen

Ludwigslust- Parchim (ots) - Auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust- Parchim sind der Polizei am Mittwoch bis 16 Uhr insgesamt 11 witterungsbedingte Verkehrsunfälle gemeldet worden. Dabei wurde niemand verletzt. Teils gerieten Autos auf schneebedeckten oder rutschigen Fahrbahnen außer Kontrolle und kamen von den Straßen ab. In drei Fällen sollen Windböen Fahrzeuge erfasst haben, die dann von den Straßen abkamen. So auch ein mit fünf Schülern besetzter Bus, der zwischen Domsühl und Raduhn von der Fahrbahn abkam und dann auf einen unbefestigten Seitenstreifen geriet. Die Schüler wurden mit einem Ersatzbus an ihre Zielorte gebracht, der Bus musste auf die Straße zurückgeschleppt werden. Nach Angaben des Fahrers war eine Windbö die Ursache. Von den witterungsbedingten Unfällen betroffen waren insbesondere die Regionen zwischen Ludwigslust, Parchim, Sternberg, Plau und Lübz. Westlich davon registrierte die Polizei bislang keinen Glätteunfall. Von den insgesamt 11 Unfällen ereigneten sich zwei auf der BAB 24 und einer auf der BAB 14.

