POL-LWL: Verdächtiges Pulver in Briefpost entdeckt

Ludwigslust (ots) - Im Amtsgericht Ludwigslust ist am späten Mittwochvormittag ein verdächtiges Pulver in einem Brief entdeckt worden. Feuerwehr und Polizei haben daraufhin die Poststelle des Amtsgerichtes evakuiert. Einem Mitarbeiter der Poststelle war beim Öffnen eines gewöhnlichen Postbriefes ein weißes Pulver entgegengerieselt. Der Umschlag wurde daraufhin wieder verschlossen. Beide Mitarbeiter der Poststelle sind augenscheinlich unversehrt. Derzeit ist die Feuerwehr im Einsatz. Ein Spezialtrupp soll nun den verdächtigen Umschlag sicherstellen und die Poststelle dekontaminieren. Der Absender des verdächtigen Briefes ist noch nicht bekannt, die Ermittlungen der Polizei hierzu laufen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell