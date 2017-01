POL-LWL: Streit unter Betrunkenen endete im Krankenhaus

Parchim (ots) - Ein handfester Streit unter zwei betrunkenen Männern endete für einen 28-Jährigen am späten Dienstagabend in Parchim im Krankenhaus. Nach einer verbalen Auseinandersetzung in einem Wohnhaus in Bahnhofsnähe schlug ein drei Jahre älterer Bekannter massiv mit einem Knüppel auf den 28-Jährigen ein, sodass dieser erhebliche Hämatome und Platzwunden davontrug und mit Verdacht auf einen Armbruch in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen den 31-jährigen Angreifer ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell