POL-LWL: Einbrüche in zwei Backfilialen

Hagenow/ Lübtheen (ots) - Bei Einbrüchen in Bäckereifilialen in Hagenow und Lübtheen in der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter jeweils Bargeld gestohlen. Die Polizei geht von einem Zusammenhang beider Taten aus. Zudem wird geprüft, ob Zusammenhänge zu Einbrüchen in Bäckereifilialen in Wittenburg und Zarrentin in der letzten Woche bestehen. Die Kriminalpolizei sicherte in den vorliegenden Fällen Spuren an den Tatorten und leitete Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ein. Zudem bittet die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) um Hinweise zu den Einbrüchen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell