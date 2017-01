POL-LWL: Trickdieb ermittelt

Pampow (ots) - Ein 37-jähriger Mann, der im Sommer vergangenen Jahres in Pampow einen Trickdiebstahl begangen haben soll, ist nun in Bayern ermittelt worden. Der Tatverdächtige soll letzten August gemeinsam mit einem Komplizen an der Kasse eines Lebensmittelmarktes einen sogenannten Geldwechselbetrug begangen haben. Er ließ sich Bargeld wechseln und lenkte die Verkäuferin dabei ab. Als die Männer verschwanden, wurde in der Kasse ein Fehlbetrag von 1.000 Euro festgestellt. Offenbar haben die Männer im Bundesgebiet weitere solcher Straftaten begangen. Die Polizei in Bayern konnte nun den 37-Jährigen nach ähnlichen Delikten in Süddeutschland ermitteln. Zwischenzeitlich sitzt der Beschuldigte in Untersuchungshaft. Die Kripo Hagenow steht hinsichtlich Aufklärung des Pampower Vorfalls im Kontakt mit den bayrischen Ermittlungsbehörden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell