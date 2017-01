POL-LWL: Polizei ermittelt gegen Autofahrer wegen mehrerer Verstöße

Hagenow (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle in Hagenow stellte die Polizei am späten Dienstagabend bei einem 36-jährigen Autofahrer gleich mehrere Verstöße fest. So war der Fahrer eines Renault nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Ein anschließender Drogenvortest bei ihm verlief positiv. Zudem stellte die Polizei im Auto des Mannes geringe Mengen rauschgiftverdächtiger Substanzen fest, die sichergestellt wurden. Gegen den 36-Jährigen wurde Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter Drogeneinwirkung erstattet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell