POL-LWL: Auto fuhr gegen Baum- Fahrer leicht verletzt

Crivitz (ots) - Zwischen Crivitz und Militzhof ist am späten Montagabend ein PKW gegen einen Baum geprallt. Der 40-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Er wurde kurze Zeit später zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer fest, sodass dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Straßenverkehr und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. An seinem BMW entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell