POL-LWL: Maskenmann irritierte Passanten

Hagenow (ots) - Ein Mann mit einer weißen Maske hat am späten Dienstagvormittag in Hagenow Passanten irritiert. Er soll mehrfach im Bereich der Möllner Straße zu Fuß unterwegs gewesen sein, habe aber nach den bisher vorliegenden Informationen weder Passanten angesprochen noch sie durch Gesten erschreckt. Nach einem Hinweis hat die Polizei den 18-jährigen Verursacher mit einer sogenannte "Anonymous- Maske" in der Hand auf offener Straße feststellen können. Er wurde anschließend zur Befragung ins Polizeirevier gebracht. Dort erklärter er, dass er die Maske im Bereich des Bahnhofs gefunden habe. Er hätte sich nichts dabei gedacht, die Maske aufzusetzen. Keinesfalls wollte er Menschen damit erschrecken. Der 18-Jährige wurde daraufhin durch die Polizei belehrt. Durch ähnliche Vorfälle mit sogenannten Grusel- Clowns- Masken wurden Passanten in der Vergangenheit mehrfach absichtlich in Angst und Schrecken versetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell