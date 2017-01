POL-LWL: Verunglückter Fahrer aus Kleintransporter verstorben (Nachmeldung)

Boizenburg/ Horst (ots) - Der bei dem schweren Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 5 verunglückte Transporterfahrer ist noch an der Unfallstelle verstorben.

Der Mann war zwischen Boizenburg und Horst aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Kleintransporter gegen einen Straßenbaum geprallt. Dabei wurde der 54-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Im Rettungshubschrauber erlag der Mann noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an. Die B 5 war an der Unfallstelle für mehr als drei Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell