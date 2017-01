POL-LWL: Verunglückter Fahrer aus Kleintransporter befreit

Boizenburg (ots) - Der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der B5 bei Boizenburg verunglückte Transporterfahrer konnte durch Feuerwehrleute aus dem Unfallauto befreit werden. Er ist schwer verletzt und wird nun mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr besteht nach bisherigen Informationen nicht. Unterdessen hat die Polizei mit der Ermittlung der noch unklaren Unfallursache begonnen. Der Fahrer war zwischen Boizenburg und Horst von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Kleintransporter gegen einen Baum geprallt. Die B 5 ist an der Unfallstelle weiterhin voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell