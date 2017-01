POL-LWL: Sieben Wildunfälle im Berufsverkehr- Autofahrerin erlitt Schock

Ludwigslust- Parchim (ots) - Auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust- Parchim ereigneten sich am Montagmorgen im Berufsverkehr insgesamt sieben Wildunfälle. Dabei erlitt eine Autofahrerin einen Schock. Sie kollidierte mit ihrem PKW gegen 06:30 Uhr bei Lübtheen mit einem Reh. An ihrem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zu Zusammenstößen mit Wildtieren kam es überdies auch in den Regionen rund um Boizenburg, Hagenow, Lübz und Parchim. In allen Fällen kam es zu Sachschäden an den beteiligten Autos, die sich in Einzelfällen auf mehrere Tausend Euro beliefen. Die Polizei appelliert erneut zur angepassten Fahrweise. Insbesondere in den täglichen Dämmerungsphasen sowie auf ausgeschilderten Straßenabschnitten.

