POL-LWL: Einbrecher kamen am Abend

Parchim (ots) - Bei einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte in Zachow haben unbekannte Täter am Samstagabend unter anderem Bargeld und einen Laptop gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zwischen 17 Uhr und 18:20 Uhr drangen die Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Haus im Poitendorfer Weg ein und durchsuchten dort mehrere Räume. Die Kriminalpolizei, die am Abend zum Einsatz kam, sicherte Spuren am Tatort. Ein Fährtenhund der Polizei verfolgte zudem die Spur der Täter, die an der nahegelegenen B 321 endete. Offenbar setzten die Einbrecher von dort aus ihre Flucht mit einem PKW fort. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000), die nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahls ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell