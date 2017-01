POL-LWL: Polizei brachte Ladendieb ins Gefängnis

Boizenburg (ots) - In Boizenburg ist ein Ladendieb kurz nach seiner Ergreifung durch die Polizei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Der 39-jährige Mann hatte am Freitagnachmittag in einem Geschäft ein Paar Schuhe gestohlen und war zunächst geflüchtet. Wenig später gelang es der Polizei, den mutmaßlichen Täter zu ermitteln. Wie sich bei der Überprüfung des Tatverdächtigen herausstellte, lag gegen ihn ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln wegen Diebstahls vor. Die Boizenburger Polizisten brachten den 39-jährigen daraufhin auf dem direkten Weg zur JVA nach Bützow. Zuvor nahmen sie gegen den Beschuldigten eine Anzeige wegen Ladendiebstahls auf.

