POL-LWL: Dröhnende Musik zur Nachtzeit- Polizei stellte Lautsprecherboxen sicher

Boizenburg (ots) - Nach einem wiederholten Polizeieinsatz wegen ruhestörenden Lärms in Schwartow hat die Polizei am Sonntagmorgen in einer Wohnung mehrere Lautsprecherboxen einer Musikanlage sichergestellt. Zudem wurde gegen den betreffenden Mieter eine Ordnungswidrigkeitsanzeige aufgenommen. Nachbarn hatten sich zuvor mehrfach über zu laute Musik in der Wohnung beschwert und die Polizei erstmals gegen 02:40 Uhr um Hilfe gebeten. Die Beamten belehrten den 28-jährigen Verursacher daraufhin und sorgten zunächst für Ruhe. Jedoch währte diese nicht lange: Etwa eine Stunde später musste die Polizei erneut wegen lautstarker Musik in der Wohnung ausrücken. Wiederum wurden Nachbarn wegen des Lärms um ihren Schlaf gebracht. Da der 28-jährige Mieter die vorangegangene Belehrung der Polizei missachtete, gingen die Polizisten beim erneuten Einsatz konsequent vor und stellten alle drei Lautsprecherboxen seiner Musikanlage sicher.

