POL-LWL: Bargeld aus Bäckereifiliale gestohlen

Wittenburg (ots) - Mehrere Hundert Euro Bargeld haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in Wittenburg in der Nacht zum Freitag gestohlen. Die Täter brachen zuvor eine Glastür des Gebäudes in der Hagenower Chaussee auf und drangen in den Verkaufsraum ein. Die Kriminalpolizei sicherte am Freitagmorgen Spuren am Tatort. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell