POL-LWL: Ladendieb schlug auf Verkäufer ein

Parchim (ots) - In Parchim hat ein Ladendieb auf seiner Flucht auf einen Verkäufer eingeschlagen. Nach dem Angriff gelang dem Täter zunächst die Flucht, allerdings geht die Polizei bereits konkreten Hinweisen zum Beschuldigten nach. Der Mann soll am Donnerstagnachmittag in einem Parchimer Supermarkt in der Putlitzer Straße versucht haben, verschiedene Waren in einer Tüte zu entwenden. Er wurde durch das Verkaufspersonal deswegen an der Kasse angesprochen. Kurze Zeit später flüchtete der mutmaßliche Dieb aus dem Geschäft. Dabei warf er die Tüte mit dem Diebesgut weg. Ein Mitarbeiter des Marktes verfolgte den Tatverdächtigen und stellte ihn kurz darauf auf offener Straße. Der Mann wurde daraufhin handgreiflich und schlug auf den Verkäufer ein. Ein vorbeikommender Autofahrer eilte dem Verkäufer zu Hilfe, allerdings gelang dem Täter zunächst die Flucht. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei dem Tatverdächtigen höchstwahrscheinlich um einen 32-jährigen Parchimer handelt, der der Polizei bereits wegen anderer Delikte bekannt ist. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Diebstahls und Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell