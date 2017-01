POL-LWL: Einbruch in Reihenhaus

Plau am See (ots) - Zwischen Dienstag und Donnerstag dieser Woche drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Reihenhaus in Plau am See ein. Die Täter brachen ein Fenster des Hauses in der Straße "Am Köpken" auf und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Bereits am Mittwoch wurde der Polizei in derselben Straße ein Einbruch in ein Einfamilienhaus gemeldet. Unbekannte Täter hatte die Terrassentür aufgebrochen und anschließend aus dem Haus verschiedene Gegenstände, darunter Handys und ein Tablet- Computer, gestohlen. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang beider Taten. In beiden Fällen sicherten Kriminalisten Spuren an den Tatorten, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Die Polizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) ermittelt in beiden Fällen wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet um Hinweise.

