POL-LWL: Weitere Glätteunfälle am Vormittag- Zwei verletzte Autoinsassen Winterdienst auch in Unfall verwickelt

Ludwigslust- Parchim (ots) - Nachdem die Polizei in der Nacht zum Donnerstag bereits 15 Glätteunfälle auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust- Parchim registrieren musste, ereigneten sich im Verlauf des Vormittages weitere sieben witterungsbedingte Karambolagen, bei denen zwei Personen leicht verletzt wurden. So geriet auf der BAB 24 bei Bandenitz ein PKW bei einem Abbremsmanöver auf glatter Straße ins Schleudern und rutschte anschließend in den Straßengraben. Fahrer und Beifahrer, die jeweils leichte Verletzungen erlitten, wurden später zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Ebenfalls auf der BAB 24 nahe Bandenitz rutschte ein PKW in den Graben. Bei Lübtheen geriet ein PKW außer Kontrolle, der daraufhin gegen einen Elektrokasten prallte. Auf der B 321 in Bandenitz fuhr ein Auto auf einen haltenden PKW auf. Es kam zu Sachschäden. In Parchim (Fichtestraße) rutschte ein abbiegendes Auto gegen einen parkenden PKW. Auf der B 5 bei Grabow kam ein LKW von der Fahrbahn ab und streiften einen Straßenbaum.

Auf der BAB 24 nahe der Anschlussstelle Hagenow waren gegen 10:30 Uhr drei Fahrzeuge, davon ein Streufahrzeug des Straßenwinterdienstes, in einen Verkehrsunfall verwickelt. Ein LKW war zunächst auf einen vorausfahrenden PKW mit Anhänger aufgefahren. Der PKW wurde daraufhin auf ein davor befindliches Räumfahrzeug geschoben. Das aus PKW und Anhänger bestehende Fahrzeuggespann wurde dabei erheblich beschädigt. Die Polizei geht von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus. Am Fahrzeug des Straßenwinterdienstes wurde die Streueinrichtung derart beschädigt, dass das Räumfahrzeug seinen Dienst einstellen musste. Die Polizei schätzt den bei diesem Unfall entstandenen Gesamtschaden auf ca. 25.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die rechte Fahrspur in Richtung Hamburg zeitweilig gesperrt werden.

