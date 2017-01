POL-LWL: Hausfassade mehrfach beschmiert

Parchim (ots) - In Parchim wurden in den letzten Tagen Fassaden eines Wohnhauses (Auf dem Sassenhagen) mehrfach beschmiert. So kam es unter anderem zu großflächigen Schmierereien mit schwarzer Farbe als auch zum Bespritzen einer Hausseite mit einer ekelerregenden Flüssigkeit. Die Bewohner schätzen den Gesamtschaden auf mehrere Tausend Euro. Verdächtigt wird ein 32-jähriger Mann aus der Stadt, dem insgesamt vier derartigen Taten - die letzte in der Nacht zum Mittwoch - zur Last gelegt werden. Warum der Verdächtige das tat, ist noch unklar. Das Motiv soll nun durch die Kripo Parchim im Zuge eines Ermittlungsverfahrens geklärt werden, welches wegen Sachbeschädigung geführt wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell