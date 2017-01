POL-LWL: Gasflaschen gestohlen

Brüel/ Goldberg (ots) - In zwei Fällen haben Einbrecher Propangasflaschen von Tankstellen gestohlen. In Brüel brachen unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch einen Gitterverschlag auf dem Gelände einer Tankstelle "Am Kreuzsee" auf und stahlen daraus insgesamt 10 leere Gasflaschen. Bereits am Montag war eine Tankstelle in der Goldberger Werderstraße betroffen. Aus einem verschlossenen Verschlag entwendeten die Täter dort acht leere Propangasflaschen. Unklar ist, wozu die Diebe die leeren Metallbehälter benötigen. Die Polizei hat in beiden Fällen Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen. Hinweise zu diesen Taten nehmen die örtlichen Polizeidienststellen entgegen.

