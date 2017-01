POL-LWL: Polizei ermittelt Jugendlichen mit pistolenähnlichem Gegenstand in Parchim

Parchim (ots) - Die Polizei hat am Dienstagabend einen 15-jährigen Jugendlichen ermittelt, der am Vormittag mit einem pistolenähnlichen Gegenstand auf offener Straße in Parchim gesehen worden war. Eine besorgte Autofahrerin hatte den Jugendlichen mit einem waffenähnlichen Gegenstand in der Hand gesehen und letztlich die Polizei darüber informiert. Da er und sein scheinbar jugendlicher Begleiter zunächst nicht festgestellt werden konnten, zogen sich die Ermittlungen des Polizeihauptreviers Parchim bis in den Abend hinein. Schließlich traf die Polizei nach zahlreichen Befragungen und Zeugenhinweisen aus der Bevölkerung auf den 15-Jährigen, der den Vorfall auch zugab. Der betreffende pistolenähnliche Gegenstand entpuppte sich als Spielzeugwaffe, die auf dem ersten Blick einer scharfen Waffe täuschend ähnlich ist. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Anscheinswaffe, die die Polizei sicherstellte. Ein plausibles Motiv für sein Handeln hatte der Jugendliche nicht. Die Polizei nahm gegen den 15-Jährigen eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz auf.

In diesem Zusammenhang möchte sich die Polizei noch einmal für die Aufmerksamkeit und Umsichtigkeit aller Beteiligten und Zeugen bedanken, durch deren Unterstützung die schnelle Aufklärung des Vorfalls möglich war.

