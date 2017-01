POL-LWL: Autofahrerin will Jugendlichen mit waffenähnlichem Gegenstand gesehen haben

Parchim (ots) - In Parchim will eine Autofahrerin am Dienstagvormittag einen Jugendlichen auf offener Straße mit einem pistolenähnlichen Gegenstand gesehen haben. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Frau kurz nach 08:30 Uhr im Ziegeleiweg in Höhe einer Tankstelle. Den Angaben zufolge soll es sich um einen dunkel gekleideten 14 bis 16 Jahre alten Jugendlichen gehandelt haben, der einen pistolenähnlichen Gegenstand in der Hand hielt und in Begleitung eines weiteren Jugendlichen war. Beide sind dann zu Fuß in Richtung Westring weiter gegangen.

Nach Bekanntwerden des Vorfalls hat die Polizei unverzüglich den betreffenden Bereich abgesucht, die beschriebenen Jugendlichen konnten aber bis zum Mittag nicht festgestellt werden. Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei, die diesen Vorfall sehr ernst nimmt, an dessen Aufklärung. Hierzu wurden bereits Zeugen befragt und Beweismittel gesichert, die nun ausgewertet werden. Ziel ist es, die Identität der beiden Jugendlichen zu klären und Feststellungen zu treffen, ob es sich tatsächlich um eine Waffe gehandelt hat. Hierzu bittet die Polizei auch die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, möge sich bitte unverzüglich mit der Polizei in Parchim (03871/ 6000) in Verbindung setzen.

