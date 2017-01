POL-LWL: Zeuge nach Verkehrsunfall zwischen Crivitz und Tramm gesucht

Crivitz (ots) - Nach einem Verkehrsunfall Anfang Dezember letzten Jahres auf der Landesstraße 09 zwischen Crivitz und Tramm, bei dem drei Autoinsassen verletzt wurden (wir informierten), sucht die Polizei zur Klärung der Unfallursache dringend einen Radfahrer als Unfallzeugen. Der Vorfall ereignete sich am 09. Dezember gegen 11 Uhr, als ein PKW aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Straße abkam und sich im angrenzenden Straßengraben überschlug. An der Unfallstelle sprach im Nachgang ein Fahrradfahrer mit einem Feuerwehrmann über das Unfallgeschehen. Leider hat sich der augenscheinlich ca. 70-jährige Fahrradfahrer noch nicht als Zeuge bei der Polizei gemeldet. Er wird daher dringend gebeten, sich direkt mit der Kripo in Crivitz oder mit dem Polizeirevier in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) in Verbindung zu setzen.

