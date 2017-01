POL-LWL: Kleintransporter aufgebrochen

Hagenow (ots) - In Hagenow haben unbekannte Täter einen Kleintransporter aufgebrochen und daraus mehrere Werkzeuge entwendet. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen drangen die Täter gewaltsam durch die Seitenscheibe in das Fahrzeug ein. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag 16:00 Uhr und Sonntag 13:00 Uhr. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu dem Sachverhalt, der sich in der Steegener Straße ereignet hat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell