POL-LWL: Schneeschutzzaun gestohlen

Hagenow (ots) - Von einem Feld an der Bundesstraße 321 hinter Bandenitz in Richtung Schwerin haben unbekannte Täter etwa 50 Meter Schneeschutzzaun gestohlen. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 23.12.2016 08:30 Uhr und dem 28.12.2016 08:30 Uhr. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 600 Euro. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bzw. zum Verbleib des gestohlenen Zaunes nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell