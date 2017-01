POL-LWL: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Parchim (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW ist eine 54-jährige Fahrradfahrerin am Montagmorgen in Parchim schwer verletzt worden. Die Frau wurde anschließend ins Krankenhaus nach Schwerin gebracht. Der 50-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 07:40 Uhr im Möderitzer Weg. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell