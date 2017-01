POL-LWL: Fußgängerin von Hund gebissen

Rastow (ots) - Am Sonntagvormittag wurde in Rastow eine Fußgängerin in der Bahnhofstraße von einem freilaufenden Hund gebissen. Dabei wurde sie durch den Biss des Hundes an der Hand verletzt. Anschließend biss der Hund noch den Hund der Fußgängerin und verletzte diesen dabei ebenfalls. Das angreifende Tier war mit einem weiteren Hund unterwegs, dieser blieb jedoch friedlich. Die Polizei hat eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und des Verstoßes gegen die Hundehalterverordnung gegen den Hundehalter aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell