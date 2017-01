POL-LWL: Brand in Einfamilienhaus

Lübtheen (ots) - Im Obergeschoss eines Einfamilienhauses in Lübtheen ist am frühen Montagmorgen aus noch unbekannter Ursache ein Möbelstück in Brand geraten. Die beiden Bewohner des Hauses wurden durch den Rauchmelder geweckt und konnten so den Brand selbstständig löschen und sich eigenständig aus dem Haus retten. Sie wurden leicht verletzt zur Beobachtung in ein Krankenhaus in Hagenow gebracht. Es entstand ein geringer Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Brandursache ist bislang noch unklar, die Polizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell