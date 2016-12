POL-LWL: Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Stralendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 62 bei Stralendorf ist am späten Donnerstagvormittag ein 55-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann war in Fahrtrichtung Pampow mit seinem Kleintransporter aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gefahren. Das Fahrzeug kippte dort um. Feuerwehr und Notarzt kamen daraufhin zum Rettungseinsatz. Der Verunglückte wurde kurz darauf ins Krankenhaus gebracht. Das Unfallauto wurde erheblich beschädigt. Die Kreisstraße musste an der Unfallstelle im Zuge der Rettungsmaßnahmen kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell