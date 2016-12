POL-LWL: Garteneinbrecher vorläufig festgenommen

Plau am See (ots) - Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei am Donnerstagvormittag in Plau einen Gartenlaubeneinbrecher vorläufig festgenommen. Der obdachlose Mann hatte zuvor eine Scheibe eingeschlagen und war in die Gartenlaube am Kuppentiner Weg eingedrungen. Offenbar hat er dort auch übernachtet. Als die Polizei den 24-Jährigen am Vormittag in dem Gartenhäuschen aufgriff, hatte er bereits verschiedene Gegenstände, darunter Werkzeug, zum Abtransport bereitgelegt. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Einbruchdiebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell