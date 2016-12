POL-LWL: Alkoholisierter Mann verängstigte Passanten

Parchim (ots) - In Parchim hat am Mittwochnachmittag ein alkoholisierter Mann mehrere Passanten verängstigt. Der Mann ging mit einem gezückten Messer und einer Flasche Bier in der Hand durch die Innenstadt. Nach Zeugenhinweisen konnte die Polizei den aus der Region stammenden Mann wenig später stellen. Er stand erheblich unter Alkoholeinfluss und wurde zunächst zum Polizeihauptrevier gebracht. Das Messer stellten die Polizisten sicher. Was der 22-jährige Mann damit bezweckte, ist noch unklar. Jedoch liegen derzeit keine Hinweise auf eine Straftat vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell