POL-LWL: Junge Trickdiebinnen stahlen Bargeld und Schmuck

Wittenburg (ots) - Aus der Wohnung einer 83-jährigen haben zwei unbekannte Mädchen am Dienstag in Wittenburg Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Die augenscheinlich 12 bis 13 Jahre alten Mädchen baten die Seniorin an deren Wohnungstür zunächst um ein Glas Wasser und verwickelten die Frau dann in ein Gespräch. Eines der beiden Mädchen schlich sich dabei ins Schlafzimmer und durchsuchte dort mehrere Schubladen. Sie wurde vom Opfer wenig später dabei ertappt, worauf beide Mädchen aus der Wohnung liefen. Wie sich im Nachgang herausstellte, hatte die junge Diebin neben Bargeld bereits drei Ringe und eine Halskette gestohlen. Die beiden südländisch aussehenden Täterinnen konnten entkommen, nach ihnen wird gefahndet. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) bittet um Hinweise. Möglicherweise sind die beiden Mädchen mit dieser Masche auch andernorts in Erscheinung getreten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell