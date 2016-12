POL-LWL: Zwischenfälle bei Tanzveranstaltung in Parchim- Polizei kam zum Einsatz

Parchim (ots) - Im Zuge einer Tanzveranstaltung in Parchim hat am frühen Montagmorgen gegen 03 Uhr ein Unbekannter den hausinternen Feueralarm in der Stadthalle betätigt und damit die Sprinkleranlage ausgelöst. Dadurch kam es in einem Teilbereich der Stadthalle zum Wassereinbruch. Der dabei entstandene Schaden ist noch nicht bekannt. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Knapp eine Stunde später wurde die Polizei wegen einer Körperverletzung zur Stadthalle gerufen. Ein 25-Jähriger soll auf einen neun Jahre älteren Mann eingeschlagen und eingetreten haben. Zuvor soll es zum Streit zwischen beiden Männern gekommen sein. Das 34-jährige Opfer musste anschließend zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen den 25-jährigen Angreifer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell