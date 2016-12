POL-LWL: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Crivitz (ots) - Unbekannte Täter sind am Montag gewaltsam in das Feuerwehrgerätehaus in Crivitz eingedrungen. Nach einer ersten Übersicht wurde nichts gestohlen. Allerdings ist eine Tür gewaltsam aufgebrochen worden. Es entstand Sachschaden. Die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270), die jetzt in diesem Fall ermittelt, bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell