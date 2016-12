POL-LWL: Umgestürzter Baum traf Motorhaube eines PKW in Ludwigslust Auch in Sternberg und bei Vellahn wurden Autos durch umgekippte Bäume beschädigt

Ludwigslust/ Sternberg/ Vellahn (ots) - Das hätte schlimmer enden können: In Ludwigslust hat am Montagabend ein umstürzender Baum ein fahrendes Auto getroffen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, er begab sich später selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Vorfall ereignete sich gegen 18:30 Uhr auf der Bundestraße 5 in der Grabower Alle. Eine Sturmbö hatte den Baum umgeweht, der daraufhin die Motorhaube eines vorbeikommenden PKW traf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Bereits am Montagnachmittag stürzte ein Baum in Sternberg auf ein parkendes Auto. Dabei wurde der Pickup, der auf dem Parkplatz Obere Seen abgestellt war, erheblich beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr beseitigte den Baum.

Unverletzt blieb auch eine Autofahrerin, die am Montagnachmittag mit ihrem Wagen auf der B 5 bei Vellahn mit einem großen Ast zusammenprallte. Der Ford der Frau wurde dabei beschädigt.

