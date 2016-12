POL-LWL: Ausgebrannter PKW bei Gadebusch stammt aus Boizenburg

Boizenburg/ Gadebusch (ots) - Der am frühen Donnerstagmorgen auf einem Feld bei Gadebusch ausgebrannte PKW stammt aus Boizenburg. Das haben die Ermittlungen der dortigen Kriminalpolizei am Donnerstag ergeben. Demnach wurde der Toyota am Dienstagmorgen im Zuge eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Vier gestohlen (wir informierten am Dienstag). Ein Bewohner hatte morgens gegen 03 Uhr die Einbrecher in seinem Haus überrascht. Die augenscheinlich jugendlichen Täter flüchteten mit Bargeld, Schmuck und dem Autoschlüssel aus dem Haus. Draußen gelang es ihnen, den Toyota vom Grundstück der Einbruchsopfer zu entwenden.

Bereits in der Nacht zuvor wurde im selben Ortsteil ein ähnlicher Einbruchsdiebstahl verübt (wir informierten). Unbekannte Täter waren zur Nachtzeit in ein Einfamilienhaus gewaltsam eingedrungen und hatten unter anderem Spirituosen und eine Brieftasche mit persönlichen Papieren gestohlen. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang beider Taten, die Ermittlungen dauern an. Hinweise auf die Täter gibt es bislang noch nicht.

