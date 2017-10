LWSPA M-V: Verstöße gegen Verhütungsvorschriften der Meeresverschmutzung (Marpol) und der Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafenanlagen (ISPS-Code) im Hafen Mukran

Waldeck (ots) - Am 06.10.2017 wurde ein unter niederländischer Flagge fahrendes Frachtschiff im Hafen Mukran kontrolliert. Bei der Überprüfung des Öltagebuches wurde festgestellt, dass eintragungspflichtige Umpumpvorgänge fehlten. Im Maschinenraum wurde eine unerlaubte Leitungsverbindung zwischen Sludge- und Bilgenwassersystem entdeckt. Nach Sachvortrag beim BSH wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von insgesamt 2.103 EUR gegen den Leitenden Ingenieur festgelegt. Des Weiteren wurde bereits beim Betreten des Schiffes festgestellt, dass bei der Zugangskontrolle keine Identität überprüft wurde und Zugänge zu den Restricted Areas nicht verschlossen waren. Gegen den verantwortlichen SSO wurde ein Bußgeldverfahren eröffnet und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.053 EUR eingezogen.

