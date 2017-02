LWSPA M-V: 33 Mängel - Beamte der Wasserschutzpolizeistation Seehafen Rostock stoppen tschechischen Sattelschlepper und Auflieger

Der Sattelzug auf einem PP im Rostocker Seehafen. Foto: WSPI Rostock Bild-Infos Download

Waldeck (ots) - Am 31.01.2017 wurde von Beamten der Wasserschutzpolizeistation Rostock - Seehafen ein Sattelzug im Überseehafen kontrolliert. Bei dieser Kontrolle des tschechischen Fahrzeuges, welches von einer Fähre aus Dänemark kommend in Richtung Tschechische Republik reisen wollte, kamen eklatante Mängel zum Vorschein. Insgesamt zählten die Beamten unter Hinzuziehung eines DEKRA-Sachverständigen 33 Mängel und untersagten unverzüglich die Weiterfahrt. Ein Auszug der Mängelliste wirkt unglaublich, ist aber wahr. So fehlten Bremsbeläge bzw. waren verschlissen, Bremsscheiben waren unmittelbar bruchgefährdet, Reifen beschädigt und verschlissen sowie Schlussleuchten beschädigt bzw. nicht funktionstüchtig.

Durch die Beamten werden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen den Fahrer sowie Halter des Gespannes gefertigt. Bis zur Behebung der Mängel wird eine Weiterfahrt nicht gestattet.

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell