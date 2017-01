LWSPA M-V: Gesunkenes Boot vor Priborn wurde aus dem Schlick geborgen

1 weiterer Medieninhalt

Waldeck (ots) - Das am 27.12.2016 im Müritzarm vor Priborn gesunkene Boot vom Typ "KB-12" konnte am Vormittag des 04.01.2017 geborgen werden. Nach tagelangen Verzögerungen und diversen Versuchen gelang es der Spezialfirma am heutigen Tag, das Boot in eine Rechliner Werft zu überführen.

